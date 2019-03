Ontluikende liefde tussen Lelystad en ziekenhuis St Jansdal

video Politie zoekt in Lelystad naar voortvluch­ti­ge kindont­voer­der

14 maart De politie zoekt in Flevoland naar de voortvluchtige Joao da S. De 46-jarige man is al driekwart jaar op de vlucht nadat hij in Brabant zijn zoontje ontvoerde. Da S. heeft vele contacten in Almere en Lelystad, waar hij mogelijk verblijft. De politie is een uitgebreide zoektocht begonnen.