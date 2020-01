Ontvoering of niet, in dit hofje in Lelystad ‘is het al langer niet pluis’

Kamer eist ophelde­ring over verhoging incidenten in gevangenis­sen

5 januari De stijging van het aantal incidenten in gevangenissen zorgt voor onvrede bij Tweede Kamerleden. De SP en de PvdA gaan vragen stellen, het CDA wil met de minister in debat. Deze krant onthulde zaterdag dat het aantal gemelde incidenten in de PI Lelystad in 2019 meer dan verdubbeld is.