Onverstoorbaar doorwerken in een failliet ziekenhuis: wat een toppers

Wat is de toezegging van minister Bruno Bruins over het ziekenhuis in Lelystad waard?

10:40 Het ziekenhuis in Lelystad lijkt gered nu minister Bruno Bruins heeft toegezegd de belangrijkste zorg in stand te houden. Maar wat is die belofte waard? Kan die wel waargemaakt worden? Onder medisch specialisten in Flevoland heerst twijfel.