Ook Flevoland praat over verbod op groei geitenhouderijen

Flevoland moet zich voegen in het rijtje Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel en een verbod op de uitbreiding van geitenhouderijen instellen en nieuwe geitenhouderijen verbieden. Dat vinden D66, PvdA en Partij voor de Dieren in de provincie.

De partijen hopen komende maand op voldoende politieke steun om de rem op geitenhouderijen erdoor te krijgen. De partijen wijzen daarbij op de gezondheidsrisico’s voor bewoners in de nabijheid van geitenhouderijen. Het gaat dan met name om longontstekingen en Q-koorts.

Flevoland telt zes geitenhouderijen (drie in Noordoostpolder, twee in Lelystad en een in Zeewolde) met in totaal ongeveer 6000 dieren. Het aantal geiten is sinds 2010 verdrievoudigd. Daarmee is Flevoland nog steeds geen ‘geitenprovincie’, maar door verboden in andere provincies zal de druk op Flevoland toenemen, verwachten D66, PvdA en PvdD.

Toenemende vraag

„Heel veel provincies zijn er mee bezig. Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor een stop elders”, zegt Margriet Papma van D66. Zij wijst erop dat het economisch goed gaat in de sector, met name door de toenemende vraag naar geitenmelkproducten.

Mensen die in een straal van twee kilometer van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking. Om een idee te geven: bijna negentig van de 100.000 mensen in de omgeving van zo’n boerderij krijgen longontsteking. „Uit een onderzoek in Brabant bleek een verhoogde kans op longontsteking van tien procent”, aldus Papma.

Ziekterisico

Ook meerdere onderzoeken van het RIVM duiden op de verhoogde risico’s van mensen in de omgeving van geitenhouderijen. „De uitkomsten geven geen duidelijkheid over de precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico en dus ook niet over de mogelijkheden om hier met bedrijfsmaatregelen iets aan te doen”, geeft Papma aan.

Motie