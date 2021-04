Ook Haarlemmermeer wil dat nachtvluchten Schiphol naar Lelystad Airport schuiven: ‘Behoefte aan meer rust is groot’

Nog steeds geen veerboten naar Marker Wadden: ‘Veel mensen willen er weer kijken’

13 april Wie naar de Waddeneilanden wil, kan gewoon de veerboot pakken. Maar liefhebbers van de Marker Wadden moeten al maanden wachten totdat ze de overtocht mogen maken. ,,We krijgen veel vragen wanneer de veerboten weer gaan varen, maar we moeten nog even geduld hebben’’, zegt Natuurmonumenten.