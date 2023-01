Ook in ziekenhuizen luwt griepgolf, weinig operaties uitgesteld

Dat het aantal griepgevallen is gedaald, merken ook de ziekenhuizen. Ze hebben het nog steeds heel druk, maar de situatie wordt momenteel in elk geval niet erger en een groot deel heeft nog geen operaties hoeven afzeggen. Dat komt naar voren uit een rondgang van het ANP langs ongeveer veertig van de ruim zeventig ziekenhuizen in Nederland.

Het Tergooi MC in Hilversum denkt dat de griepgolf over zijn hoogtepunt is. “Er hoeven op dit moment geen operaties te worden uitgesteld vanwege een tekort aan personeel.” Het Diakonessenhuis in Utrecht is “voorzichtig optimistisch, omdat de situatie in elk geval niet verslechtert”. Het ziekenhuis heeft ook nog geen operaties hoeven uitstellen. Gelderse Vallei (Ede) zegt zich vooralsnog geen zorgen te maken.

Het Sint Jans Gasthuis in Weert deelt dat optimisme niet. Het Limburgse ziekenhuis heeft dinsdag voor het eerst operaties verplaatst. “Komende weken zullen zorgelijk zijn. Het griepseizoen zal zorgen voor uitval van medewerkers en extra toeloop van patiënten. We maken ons ook zorgen over de inwoners van onze regio. Er zitten mensen ziek thuis die normaliter zouden zijn opgenomen.”

Het Alrijne in Leiden heeft nog geen operaties hoeven uitstellen, maar “we houden wel rekening met een drukke periode in de komende weken”. Het LUMC in Leiden zegt dat operaties vooralsnog doorgaan, maar dat het moeilijk is om roosters rond te krijgen. “Het aantal zieke medewerkers neemt toe. Het ziekteverzuim ligt structureel wat hoger dan voor covid.”

Het Elisabeth-TweeSteden in Tilburg verwacht een nieuwe piek rond carnaval half februari.Bij de Ziekenhuisgroep Twente (Almelo en Hengelo) “is de drukte ten gevolge van griep en covid duidelijk afgenomen. Afgelopen week ontspande de situatie zich”. Ook het Erasmus MC in Rotterdam en het IJsselland (Capelle aan den IJssel) zeggen dat de griepgolf lijkt af te nemen.

Het Ikazia in Rotterdam heeft niet alle operatiekamers in gebruik. “We proberen de afzeggingen te verdelen over alle specialismes. De operaties die moeten wijken, zijn bijvoorbeeld galblazen, liesbreuken, navelbreuken en sterilisaties onder narcose. Gemiddeld gaan zo’n tien tot twaalf operaties per dag niet door.” Vorige week meldden ook een aantal ziekenhuizen al operaties uit te moeten stellen vanwege de griepgolf.

Het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Nij Smellinghe (Drachten), het Spaarne Gasthuis (Haarlem en Hoofddorp) en Dijklander (Hoorn en Purmerend) zeggen dat het aantal patiënten en medewerkers met griep of corona afneemt. Het St Jansdal (Harderwijk en Lelystad) zegt dat er minder mensen met spoed worden opgenomen dan verwacht, maar dat het nog net lukt om de roosters in te vullen. “Ondanks de verminderde instroom is het beeld onvoorspelbaar.”

De ziekenhuizen Canisius-Wilhelmina (Nijmegen), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), St. Antonius (Nieuwegein), Tjongerschans (Heerenveen), Rijnstate (Arnhem), Máxima MC (Veldhoven), Van Weel-Bethesda (Dirksland), Elkerliek (Helmond), BovenIJ (Amsterdam), Amphia (Breda), het Beatrixziekenhuis (Gorinchem), Antonius (Sneek), Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar en Den Helder), Medisch Centrum Leeuwarden en Martini (Groningen) hebben nog geen operaties hoeven afzeggen. Ziekenhuizen als Rivierenland (Tiel), OLVG (Amsterdam), VieCuri (Venlo), Catharina (Eindhoven), LangeLand (Zoetermeer) en Isala (Zwolle en Meppel) zeggen dat de situatie niet veranderd is ten opzichte van vorige week: druk maar beheersbaar.