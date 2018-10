Ook kindergeneeskunde Lelystad dicht, FNV: donderdag D-Day voor ziekenhuizen

updateD-Day voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord: donderdag wordt het personeel ingelicht over de toekomst van de zorginstelling. Woensdag ging de deur al op slot voor de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Lelystad. Het wegvallen van het ziekenhuis kan leiden tot ‘levensbedreigende situaties', stellen de provincie Flevoland en de betrokken gemeentes.

Volgens FNV-bestuurder Cor de Beurs komt er donderdag duidelijkheid over ‘wel of geen doorstart, wel of geen faillissement’. De vakbond komt op voor de belangen van zo'n 800 mensen die werkzaam zijn in de MC Groep, eigenaar van zowel de IJsselmeerziekenhuizen als ziekenhuis Slotervaart in Amsterdam.

Het personeel heeft nog hoopt, vertelt Jessie Hummel, voorzitter van de Ondernemingsraad. ,,We hebben een klap gehad, maar geloven dat het goed kan komen.’’

Breken

Die kans acht gezondheidseconoom Xander Koolman van de Erasmus Universiteit zeer klein. Hij volgde de gang zaken bij het MC IJsselmeerziekenhuizen nauwlettend. De MC IJsselmeerziekenhuizen - met locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk - heeft een negatief eigen vermogen. Zorgverzekeraars hebben niet meer het geloof dat de financiële situatie positief zou worden en gaven aan te willen breken met het noodlijdende ziekenhuis, waardoor grote inkomsten zouden wegvallen. Het private ziekenhuis vroeg daarom maandag zelf faillissement aan.

Het ziekenhuis sloot woensdag de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Lelystad. Jonge patiëntjes worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Ook kan de interne apotheek veel medicatie niet meer leveren. De polikliniek is nog wel open, ook voor acute kindergeneeskunde en verloskunde.

Somber

Deskundige Koolman is somber: ,,Als er geen ziekenhuizen in de buurt waren geweest die ruimte hadden, waren er wellicht opties geweest. Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek.

Koolman: ,,De IJsselmeerziekenhuizen zijn vaker negatief in het nieuws geweest. Dat speelt ook mee. Het geloof is daarom weg bij zorgverzekeraars. Ik zie het niet gebeuren dat dat verandert. Hoe erg ik het voor het personeel ook vind: ik denk dat ze straks nieuw werk moeten zoeken.’’

'Levensbedreigend’

De provincie Flevoland en de betrokken gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dronten en Lelystad maken zich grote zorgen. ,,Het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad heeft grote consequenties voor alle 180.000 inwoners in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis’’, stellen zij. ,,Het zorgt voor ‘grote maatschappelijke onrust.’’

Een ziekenhuis in de provincie is er niet voor niets gekomen. De gemeenten en de provincie in hun statement: ,,Binnen de provincie Flevoland hebben we te maken met grote fysieke afstanden. Het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances is nu al lastig. Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg, wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties.’’

Op slot

Het sluiten van de afdeling verloskunde ging snel, de MC Groep had al aangekondigd de afdeling 'af te schalen'. De instelling meldt niet waarom het besluit de deur helemaal op slot te doen woensdag al is genomen. Verzekeraar Zilveren Kruis bevestigt de sluiting en meldt dat het ziekenhuis patiënten en zwangeren inlicht.