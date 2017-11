Ook verdeelde Zwolse raad hekelt plan Lelystad Airport

Kritisch

Saillant detail is dat oppositiepartijen SP, GroenLinks en Swollwacht de zienswijze richting Den Haag níet ondertekend hebben. Zij waren afgelopen tijd meermaals erg kritisch op de uitbreiding van Lelystad Airport, dat vanaf april 2019 vakantievluchten overneemt van Schiphol. ,,Ons grootste bezwaar is dat de opening van Lelystad Airport in 2019 als een gegeven wordt beschouwd", zegt oppositieleider Brammert Geerling (SP). Volgens hem moet eerst de indeling van het luchtruim veranderen, zodat vliegtuigen hoger over de stad komen. ,,Iedereen vindt immers dat het hoger moet."

'Te vlak'

Ook Swollwacht-leider William Dogger noemt de brief 'te vlak'. ,,Net als de beantwoording van de wethouder op eerdere vragen van ons. Wij willen een duidelijke stellingname vanuit Zwolle. Dit is een brief vol komma's, met maar weinig punten." SP, Swollwacht en GroenLinks zijn wel uitgenodigd ook een krabbel onder het schrijven te zetten, maar bedankten ervoor. Dogger: ,,Ik krijg een voorgedrukte brief waar de handtekeningen van de coalitiepartijen al onder staan en waar dus niks meer aan veranderd kan worden. Geloof me, ik waarder hun initiatief, maar je ziet en hoort ze eerst niet en nu willen ze mooie sier maken met zo'n brief." Hij kondigt namens de drie weigeraars aan dat ook zij nog met acties komen tegen Lelystad Airport.