Oostvaardersplassen onder vuur: 5 kantelmomenten

‘Op het oude land denken ze wat bekrompener’

14 april Oostvaardersplassen, Lelystad Airport, bestuurscrisis. De hoofdpijndossiers rijgen zich in Flevoland aaneen. Maar commissaris van de Koning Leen Verbeek, slaapt er geen minuut minder om. ,,Als het allemaal van een leien dakje ging, had ik ook wel winkelbediende kunnen worden.’’ Een interview over de heikele kwesties.