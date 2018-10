Oostvaardersplassen: van moeras naar poelen

Open water

Dit is nodig om het riet weer eens kans te geven. In de afgelopen jaren is er meer open water ontstaan en dat ging ten koste van het riet en de vogels. Want voor een aantal vogelsoorten is riet het 'ideale leefgebied', meldde Staatsbosbeheer eerder dit jaar. 'Alles wat we doen, is in het teken van de vogels.'