Op- en afritten A6 Lelystad drie dagen dicht vanwege werkzaamheden

St Jansdal blijft ook zelf plastische chirurgie bieden in Lelystad

5 augustus Ziekenhuis St Jansdal blijft in Lelystad ook na het vertrek van BeekmanKlinieken plastische chirurgie aanbieden. Dat zegt een woordvoerster van het ziekenhuis in een reactie op het nieuws over de verhuizing van Beekman naar de Middendreef in Lelystad.