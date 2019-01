Open brief voorstanders Lelystad Airport aan Mark Rutte

Flevoland start eigen website voor verkeersin­for­ma­tie

11 januari Weg- en vaarweggebruikers in Flevoland kunnen zich vanaf nu via een nieuwe website en sms-dienst laten informeren over bijzonderheden op hun voorgenomen route. Op de nieuwe website flevowegen.nl is informatie over wegen, fietspaden en vaarwegen bij elkaar gebracht.