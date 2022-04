Opening van mountainbikeroute speciaal voor kinderen in Zuigerplasbos in Lelystad

Docente van nieuwe school in Lelystad is negativi­teit spuugzat: ‘Veel verhalen kloppen niet’

Ze is het spuugzat, de negativiteit rond Porteum, de nieuwe middelbare school in Lelystad. In een open brief schrijft Suzan Mateboer, docente geschiedenis, dat er na een ‘grillige start’ mooie dingen gebeuren op de school. Sterker nog, Porteum ‘bruist’. ,,Er wordt van alles verteld en veel dingen kloppen gewoon niet.’’

7 april