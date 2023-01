Oplichter aangehouden die 120.000 euro buitmaakte bij bejaarden

Een 25-jarige man uit Almere die meer dan een ton buitmaakte door ouderen op te lichten, is vorige week aangehouden. Dat meldt de politie vandaag. De man opereerde landelijk.

Zijn slachtoffers, voornamelijk ouderen, werden telefonisch benaderd. Hen werd verteld dat er een frauduleuze transactie had plaatsgevonden naar een buitenlandse rekening. Vervolgens zou iemand bij de slachtoffers thuis langskomen om hen te helpen. Slachtoffers werden via de telefoon aan de praat gehouden, en gaven uiteindelijk hun pincode af. De verdachte nam de pas mee om ‘bij de bank in te leveren’.

In werkelijkheid werd het maximale transactiebedrag van de pinpas verhoogd, waarna bij een pinautomaat of in winkels duizenden euro’s werden afgeschreven.

De politie kwam de verdachte op het spoor door ‘uitgebreid onderzoek’. In Amsterdam en Almere vonden meerdere huiszoekingen plaats, waarbij onder andere dure merkkleding en de auto van de verdachte in beslag zijn genomen. De politie en het Openbaar Ministerie schatten dat de verdachte in zes maanden tijd meer dan 120.000 euro buit wist te maken.

Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers; de recherche doet nog onderzoek naar vergelijkbare zaken. De verdachte zit in voorarrest.