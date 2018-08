Opnieuw commotie over omgekomen merrie in Oostvaardersveld

De drachtige merrie die in juni overleed in het Oostvaardersveld bij de Oostvaardersplassen, zorgt opnieuw voor discussie. Actievoerders verbazen zich over een aanpassing in het sectierapport.

Passanten zien op 13 juni een drachtige merrie met een grote wond rondlopen in het natuurgebied. De gealarmeerde boswachter van Staatsbeheer besluit niet in te grijpen: dit soort wonden komt vaker voor. De groeiende groep omstanders belt een dierenarts die de wond hecht. Het mag niet baten, de merrie belandt uiteindelijk in het water en overlijdt. Volgens Staatsbosbeheer is het dier waarschijnlijk gedesoriënteerd geraakt door de commotie van de mensen en het licht van mobieltjes. Aanwezigen, onder wie actievoerders, vinden juist dat Staatsbosbeheer had moeten ingrijpen.

Sectierapport

In een aangepaste versie van het sectierapport, dat online is verschenen, staat dat het dier niet is geëuthanaseerd. Het is - vrijvertaald - een natuurlijke dood gestorven. En dat zorgt voor nieuwe commotie. Zie je wel, zegt Ellemieke van de Werken van de actiegroep Dieren Bijvoeren Oostvaardersplassen, die ter plekke was. ,,Het komt niet door de omstanders. Staatsbosbeheer beter voor de merrie moeten zorgen.''