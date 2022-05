Opnieuw illegale wietkwekerij opgerold in Lelystad, nu bij de overburen

Verkoop­prijs huizen stijgt fors in Flevoland: ‘Het is een olievlek vanuit de Randstad die verder het land in trekt’

In een jaar tijd is de waarde van de huizen in Flevoland fors gestegen met een gemiddelde van 25 procent. Waar de verkoopprijs begin 2021 ongeveer 333.267 euro bedroeg, komt er nu zo’n 60.000 euro bovenop. Wie in deze provincie een woning zoekt moet dus met een goed gevulde zak geld aankomen.

22 april