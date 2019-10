Opnieuw paard manege Lelystad overleden aan rhinovirus

Het zogenaamde rhinovirus heeft donderdag een tweede paardenleven geëist op manege Lelystad. Op dit moment staan in totaal 21 van de 90 paarden in quarantaine. Bij vijf is het virus op de een of andere manier aangetroffen, in het geval van de andere zestien is er een verdenking. De manege blijft voorlopig gesloten.

Hoe lang de sluiting van de manege in Lelystad gaat duren, durft eigenaar Karst van der Laan niet te zeggen. ,,Ik heb begrepen dat het een kwestie van maanden kan zijn.” Hoewel hij niet al te zeer op de zaken wil vooruitlopen, zou dat een behoorlijke (financiële) strop zijn. ,,We hebben per week zo'n 500 lesklantjes. Zolang wij op slot zitten, kunnen we geen paardrijles geven.”

Verlamming

Volgens Van der Laan is de dood van het tweede paard geen verrassing. Het dier was er de hele week al slecht aan toe. Met de andere vijf zieke dieren lijkt het redelijk te gaan, zegt hij. Bij twee paarden is het herpesvirus in het bloed aangetroffen, bij één op de neus en twee dieren vertonen neurologische verschijnselen van ‘rhino’, zoals een slappe staart of verlamming. Een paard dat sinds dit weekeinde rhino- symptomen vertoonde, lijkt het laatste etmaal juist weer wat op te knappen.

De twee dieren die het rhinovirus niet overleefden waren pensionpaarden die in Lelystad gestald stonden. Eerder deze week liet Van der Laan al weten dat de uitbraak van het virus ‘grote impact’ heeft op alle paardeneigenaren.

Ondertussen staat nog een flink aantal paarden in de quarantainebox, omdat zij een koortspiek hebben gehad. Zij mogen terug naar de andere dieren als twee weken na de koortspiek neurologische verschijnselen zijn uitgebleven. ,,We hebben twee paarden die terug mogen, maar er moeten ook weer vier naar toe. Dus we hebben nu een box met zestien paarden die mogelijk door het rhinovirus zijn getroffen.”

Hopen