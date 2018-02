Opspuiten eilanden Marker Wadden is bijna klaar

Loek Winter doet stapje terug bij MC Groep

22 februari LELYSTAD Loek Winter is teruggetreden als bestuurder van de MC Groep, waar de ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en de polikliniek in Dronten onder vallen. Hij wil meer tijd vrijmaken 'voor het ontwikkelen van zorgconcepten' in Nederland en het buitenland, meldt de MC Groep.