Oudste grond van Lelystad in de verkoop

Het Rijk doet de gronden volgens een woordvoerder van de hand ‘omdat ze niet meer ingezet kunnen worden voor het verwezenlijken van onze rijksdoelen’. Om diezelfde reden wordt ook een aangrenzende woning met huisnummer 3 te koop gezet. Eerder al werden twee andere woningen verkocht aan een particulier en aan de gemeente Lelystad. De verkoop vindt plaats per openbare inschrijving, die sluit op 6 maart.

Houten barakken

Werkeiland Lelystad-Haven werd in 1950 aangelegd, samen met de eerste zeven kilometer dijk voor Oostelijk Flevoland. In het jaar erna verrezen er de eerste houten barakken voor de arbeiders die er een sluis en gemaal zouden bouwen – en 90 kilometer dijk die dit deel van Flevoland omsluit. Op 28 november 1954 was de Knardijk richting Harderwijk klaar en kwam er een einde aan de eilandstatus van Lelystad-Haven, waar toen rond de 450 mensen woonden. In 1957 viel Oostelijk Flevoland officieel droog. Zeven jaar later werd in de directe omgeving van het werkeiland begonnen met de bouw van Lelystad.

Op de grond die nu beschikbaar komt op Lelystad-Haven stonden de kantine van het werkkamp, een expositiegebouw, een school en pension De Eerste Aanleg. Het pension, dat voornamelijk ambtenaren van de Dienst der Zuiderzeewerken huisvestte, werd in 1987 vernield door brand. De kantine is in 2010 afgebroken en een jaar later weer opgebouwd op het terrein van het voormalige Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Appartementen

Voor de terreinen werden eerder al concessies uitgegeven voor de bouw van moderne woningblokken met appartementen. Door de crisis is het daar nog niet van gekomen. Projectontwikkelaars die er aan de slag willen moeten wel rekening houden met welstandseisen. Het voormalige werkeiland is namelijk vorig jaar vrijwel in z’n geheel aangewezen als – het eerste – gemeentelijk monument van Lelystad. Volgens de erfgoedcommissie van de gemeente heeft het gebied ‘een hoge zeldzaamheidswaarde’.

„Werkeiland Lelystad-Haven is bijzonder omdat het een van de weinige nog redelijk gave overblijfselen uit de pionierstijd is”, concludeerde de erfgoedcommissie in een advies dat ten grondslag lag aan de aanwijzing tot monument. „Het voormalige arbeiderskamp, het gemaal, de sluis en de dienstwoningen bestaan nog. De barakken zijn weliswaar gerenoveerd en omgebouwd tot woningen, maar het karakter van het kamp is behouden gebleven.”

