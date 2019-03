Overbezette telefoonlijnen St Jansdal na een dag weer bereikbaar

Driekwart van af te schieten edelherten gedood in Oostvaar­ders­plas­sen

6 maart Staatsbosbeheer heeft in februari 423 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. In totaal zijn er nu 1354 edelherten in het gebied gedood. Dat moeten er iets meer dan 1800 worden, om zo nieuwe overbevolking in het gebied te voorkomen.