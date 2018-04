Overijssel niet aan tafel bij gesprek over vliegveld Lelystad

Toekomst

De bijeenkomst gaat over de wijze waarop in de toekomst de inspraak rondom luchtvaartthema's geregeld wordt. ,,Wij hadden daar heel graag aan tafel gezeten”, zegt woordvoerder Rob Heetland van Overijssel. ,,De komende jaren wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld. Voor ons is het van belang dat we op tijd kunnen meepraten over de voorstellen die op tafel komen en niet pas achteraf, zoals rond Lelystad Airport is gebeurd. We zijn verrast en verbaasd dat we niet zijn uitgenodigd.”