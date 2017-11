Overijsselse gemeenten sturen nieuwe minister brandbrief over Lelystad Airport

Provincie en gemeenten willen dat de nieuwe minister er alles aan doet om de milieugevolgen van Lelystad Airport te beperken. In 2019 opent Lelystad als vakantievliegveld en zullen vliegtuigen relatief laag vliegen over een groot deel van Overijssel. Op het laatste deel van de route, ter hoogte van Zwolle, kan het zelfs voorkomen dat dalende vliegtuigen op nog geen 900 meter zitten. In de brief eisen de partijen van de minister dat dit geen ‘reguliere’ situatie mag worden.

Fouten

Ook geven gemeenten en provincie in de brief aan ‘onaangenaam verrast’ te zijn dat er fouten zitten in de milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport. Die werden door actiegroep HoogOverijssel aan het licht gebracht. 'De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces’, staat in de brief.