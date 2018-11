Overname ‘Lelystad’ is noodzaak voor St Jansdal

Waren het spannende onderhandelingen?

Relinde Weil: ,,Dat kan je wel zeggen. Een doorstart van een ziekenhuis is zó ingewikkeld. Het is geen koekjesfabriek. Er zijn verschillende momenten geweest dat we dachten: gaan we nu niet een drempel over met wat we aankunnen? Het belangrijkste is een duurzaam, toekomstbestendig ziekenhuis neer te zetten. De IJsselmeerziekenhuizen hebben een lange geschiedenis met financiële problemen. Dat mag niet meer gebeuren.’’