Overslag Flevokust Haven is begonnen

Scheepsbouw

Flevokust Haven is een compleet nieuwe binnenhaven met overslagkade en een havengebonden binnendijks bedrijventerrein aan de noordkant van Lelystad. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading en stukgoed. Even verderop in de provincie, net buiten Urk moet een buitendijkse servicehaven komen, bedoeld voor scheepsbouw en maritieme dienstverlening. Dit wordt nadrukkelijk geen overslaghaven, omdat daarvoor Lelystad is aangewezen. Momenteel buigt de Raad van State zich over de plannen voor de buitendijkse servicehaven, omdat de IJsselmeervereniging bezwaar heeft gemaakt tegen de plannen.