Overvaller in Lelystad binnen enkele uren opgepakt

Politie pakt inbrekers op na wilde achtervol­ging in Lelystad

27 september Na een wilde achtervolging met politiehelikopter heeft de politie vanochtend in Lelystad drie inbrekers aangehouden. De gestolen auto waar de mannen in reden vloog tijdens de achtervolging uit de bocht op de Ringdijk en kwam in de bosjes tot stilstand.