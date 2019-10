Paard overleden aan rhinovirus, manege Lelystad voorlopig op slot

De manege in Lelystad is tijdelijk gesloten nadat deze week het rhinovirus werd aangetroffen. Één paard is overleden aan de gevolgen van het virus.

Drie paarden zijn in quarantaine gezet, waarvan er ééntje heel slecht aan toe is, aldus eigenaar Karst van der Laan. De bezitter van de manege vertelt dat elf andere paarden zich in een risicogroep bevinden. ,,Die hebben de afgelopen 14 dagen koorts gehad, maar dat wil nog niet zeggen dat de paarden ook het rhinovirus hebben’’, aldus van der Laan.

Volgens Van der Laan is de neurologische vorm van het virus aangetroffen. Het virus leidt tot verstopte haarvaatjes, wat dan weer kan leiden tot verlammingen door zuurstofgebrek. ,,De dieren zitten nu aan een asperinepoeder, dat zijn een soort bloedverdunners’’, aldus Van der Laan. De ziekte is niet overdraagbaar van paard op mens.

Slappe staart

‘De neurologische-vorm komt slechts incidenteel voor, wordt altijd veroorzaakt door EHV1 en veroorzaakt neurologische verschijnselen. Dit begint meestal met een wat slappe staart en ataxie. Eventueel kunnen ernstiger verlammingsverschijnselen optreden. Meestal zijn alleen de achterbe­nen aangetast, maar in de ernstigste gevallen kunnen ook de voorbenen meedoen,’ schrijft de Sectorraad Paarden op haar website.

De manege heeft de paardrijlessen voorlopig geschrapt. ‘Voor de komende periode gaan wij nu een draaiboek/protocol schrijven. De lesklanten worden omgaande per mail om de hoogte gebracht van de situatie,’ schreef de manege maandag al op Facebook.

Behandeling

De uitbraak van het virus heeft volgens Van der Laan veel impact op de paardeneigenaren. ,,Eenieder is als de dood dat het zijn of haar paard treft, maar buiten preventieve maatregelen kun je niet heel veel doen’’, aldus Van der Laan. De Sectorraad Paarden laat weten dat er voor rhino-virus geen specifieke behandeling bestaat. ‘De verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct en indirect contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte’, schrijft de sectorraad op haar website.

Verboden terrein