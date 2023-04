Parkeerverbod rond winkelcentrum ’t Lelycentre in Lelystad wordt uitgebreid

Man uit Ens haalt een schutting weg en een sluimeren­de ruzie ontspoort: ‘Het is pure pesterij’

Drie jaar geleden was de band nog ‘hartstikke goed’. Twee buurmannen in Ens namen pakketjes voor elkaar aan en dronken koffie. Hoe anders is het nu. De stemming in de straat is tot onder het vriespunt gedaald, de verwijten gaan over en weer. Dat heeft alles te maken met een schutting en een klein stukje kabel dat uit de grond steekt. ,,Het is pure pesterij.’’