Parkeren in centrum Lelystad wordt overal even duur

Vermiste tiener (16) misbruikt, verdachte is Lelystede­ling (45)

3 oktober Het 16-jarige Rotterdamse meisje dat in april een week was vermist en naar wie tot in België werd gezocht, is naar nu blijkt slachtoffer geworden van seksueel misbruik. De verdachte is een 45-jarige man uit Lelystad die de licht autistische tiener in zijn woning verborgen hield.