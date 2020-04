Parkeren in Lelystad voorlopig gratis: parkeerautomaten buiten gebruik

Bezoekers van de binnenstad van Lelystad zijn door de maatregel geen muntgeld of bankpas nodig om gebruik te maken van de parkeergelegenheden in het Stadshart en het Lelycentre. Kentekens en pincodes hoeven niet te worden ingetoetst. De gemeente probeerde naar eigen zeggen door onder meer het regelmatig reinigen van de automaten en de aanwezigheid van contactloze betaalmiddelen al het besmettingsrisico van parkeerders tot een minimum te beperken.

Winkelen aantrekkelijker

Doordat iedereen gratis mag parkeren hoopt de gemeente dat de kans op besmetting helemaal klein is. De maatregel geldt tot en met 3 mei. Afhankelijk van het verloop van de coronapandemie bekijkt de gemeente of verlenging nodig is. De ondernemersvereniging in Lelystad had eerder gevraagd om betaald parkeren in het centrum tijdelijk af te schaffen om winkelen aantrekkelijker te maken.