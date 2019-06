Partij voor de Dieren: ‘Konikpaarden Oostvaardersplassen hebben beschutting nodig’

Brand in isolatie bedrijfs­pand Lelystad

23 juni Bij een garagebedrijf aan de Jol 12 in Lelystad is gisteravond brand uitgebroken. Het vuur was ontstaan in de isolatie van het bedrijf. Volgens de politie werd er aanvankelijk het vermoeden uitgesproken dat het om brandstichting zou gaan, maar later bleek dat iemand dezelfde dag rond het pand onkruid aan het wegbranden was geweest en dat er toen waarschijnlijk ook het gebouw is geraakt.