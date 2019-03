‘Pas nu gaan we de as van Nathalie uitstrooien’

Haar zus Nathalie van Poelgeest werd zeven jaar geleden doodgeschoten door Dennis H., pas anno 2019 is de uitspraak definitief. ,,En pas nu is er rust’’, zegt Marije van Poelgeest, de zus van het slachtoffer in de zaak.

Dennis H. ging door tot de allerhoogste rechter, de Hoge Raad. Die maakte deze week bekend dat de veroordeling in stand blijft. Marije: ,,We sluiten na zes en half jaar nu definitief het boek van al die rechtszaken en gaan nu eindelijk de as van mijn zus en vader als familie uitstrooien’’, vertelt Marije van Poelgeest, de zus van Nathalie van Poelgeest.

,,We hebben al die jaren willen wachten tot de zaak voorbij was. Tot we de rust hadden dat de juridische weg compleet was afgelegd. Die weg was langer dan we dachten en hoopten maar dingen zijn nu echt definitief besloten. De dader in het dossier kan nu niks meer, behalve zijn verdiende straf uitzitten. Ook de allerhoogste rechter heeft ernaar gekeken.’’

Vreemdgaan

Hun zus Nathalie van Poelgeest werd in 2012, op 41-jarige leeftijd, dood aangetroffen door haar familie. Ze was door een pistoolschot om het leven gekomen. Ze werd die avond in 2012 bezocht door haar vriend Dennis H.. Die had naast zijn huwelijk een affaire met Nathalie van Poelgeest uit Lelystad. Van Poelgeest zou gedreigd hebben de affaire op te biechten bij de familie en bekenden van H., waarna Dennis H. in paniek Van Poelgeest doodgeschoten zou hebben. H. beweerde altijd dat de vrouw zichzelf doodschoot, omdat hij een punt wilde zetten achter de affaire.

Het gerechtshof achtte die laatste bewering onbetrouwbaar en veroordeelde hem tot 9 jaar cel. Ook omdat H. eventueel bewijsmateriaal – zoals zijn kleding – verduisterde. Zijn celstraf blijft met de bepaling van de Hoge Raad gehandhaafd.

Definitief

De vader van het gezin Van Poelgeest overleed vlak na de dood van zijn dochter Nathalie. De as van hem en zijn dochter heeft de familie altijd bewaard tot de uitspraak definitief zou zijn. Marije van Poelgeest: ,,Ik ben erg opgelucht en ik had ook geen andere uitspraak verwacht. We kunnen het nu eindelijk uitstrooien.’’