Patiënt kan vanaf maandag weer overnachten in ziekenhuis Lelystad

Vanaf maandag kunnen patiënten weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Maximaal drie nachten. ,,Een mijlpaal’’, zegt woordvoerster Anneke Plette van St Jansdal Lelystad. Vijf vragen.

1. Wat gaat er precies veranderen?

St Jansdal breidt, zoals eerder aangegeven, de zorg uit in Lelystad. Maandag opent de afdeling Kort Verblijf. Twee operatiekamers die op maandag, dinsdag en woensdag in gebruik zijn. Hier worden alleen ‘geplande operaties bij relatief gezonde mensen’ gedaan, aldus Plette. Denk aan een nieuwe heup of knie-, borst- en schouderoperaties.

2. Er werd toch al geopereerd in Lelystad?

Ja, alleen operaties die onder de dagbehandeling vielen. Patiënten op de afdeling Kort Verblijf kunnen blijven slapen, maximaal drie nachten. De operatiekamers zijn in het weekend gesloten, aldus Plette. ,,En dat zal niet veranderen’’. St Jansdal Lelystad biedt vanaf maandag ‘meer dan 90 procent’ van de ziekenhuiszorg, zegt ze.

3. Waarom geen spoedoperaties?

Daar hoort een intensive care bij - als achtervang mochten er complicaties optreden bij de patiënt. En die is er niet en komt ook niet in Lelystad, heeft het ziekenhuis al meerdere keren gezet. Voor een intensive care moet een grote organisatie worden opgetuigd. Dat is te duur en er zijn te weinig specialisten voor. Voor spoedhulp moeten bewoners uit Flevoland naar Harderwijk of een ander ziekenhuis in de wijde omtrek.

4. Waarom is dit een mijlpaal volgens St Jansdal?

Niet alleen vanwege de uitbreiding van de zorg, maar ook omdat Kort Verblijf in korte tijd tot stand is gekomen. ,,Zo’n vijf maanden’’, zegt Plette. ,,Dat is heel snel. We moesten personeel werven en onderzoeken of het plan haalbaar was.’’ Met de ok’s en de verpleging zijn 30 voltijdbanen gemoeid. Ook is het beddenhuis uitgebreid.

5. Blijft het hierbij?