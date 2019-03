Patiëntenclub: geruzie tussen curator en artsen niet in belang patiënt

De Patiëntenfederatie Flevoland ziet het geruzie tussen medisch specialisten en de curator van het failliete ziekenhuis in Lelystad met ergernis aan. ,,Niet in het belang van de patiënt’’, oordeelt voorzitter Martine Visser. ,,De mensen worden er onrustig van, er leven heel veel vragen.’’

Reumatoloog Paul Baudoin en kaakchirurg Pieter Steinmetz zijn vorige week in conflict geraakt met curator Alice van der Schee van het failliete ziekenhuis. Ze zijn naar eigen zeggen het ziekenhuis uitgezet door de curator, een dikke dag voor het eind van hun dienstverband. De curator meent dat de artsen patiënten probeerden te ronselen voor hun nieuwe zelfstandige praktijken en patiëntgegevens mee wilden nemen uit het ziekenhuis. Beiden ontkennen dat.

Strijd

De belangenclub voor Flevolandse patiënten ziet de harde strijd om Flevolandse patiënten in ieder geval met lede ogen aan. Visser: ,,Het is een gemiste kans dat er niet een wat integralere aanpak is. We zien nu een enorme versplintering van het zorgaanbod optreden, met talloze particuliere klinieken. De patiënt is juist gebaat bij een samenhangend zorgaanbod. Tegelijkertijd is het zo dat patiënten vrijheid van artsenkeuze moeten hebben, dat is belangrijk.’’ Visser pleit er dan ook voor dat een simpele handtekening voor toestemming voldoende moet zijn voor patiënten om hun dossier van de ene naar de andere zorgverzekeraar over te laten gaan.

Verwijt

,,Ik begrijp dat er nu veel gesteggel is maar dat mag niet over de rug van de patiënt worden uitgevochten. Wat er nu gebeurt is ook het resultaat van de keuzes om geen volwaardig ziekenhuis in Lelystad overeind te houden. Dat verwijt ik eigenlijk vooral de minister en de zorgverzekeraar. Er is voor de minister een verkenner bezig om de toekomst van de zorg in Flevoland in beeld te brengen. Ik hoop niet dat dit het ideale plaatje van de verkenner is.’’

Orthoparc

Een van de nieuwe klinieken waar Visser aan refereert is opgezet door vier orthopedisch chirurgen die voorheen bij MC Zuiderzee werkten. Zij beginnen deze week samen een zorgcentrum in Lelystad onder de vleugels van Orthoparc, een zorgbedrijf met drie vestigingen in den lande. Volgens een van hen, Jasper Zwiers, hebben de orthopeden keurig doorgewerkt tot het einde van het contract op 28 februari en hebben zij geen discussie met de curator over patiëntgegevens gehad.

Vertrouwen