Patricia Smit uit Lelystad is opnieuw de sterkste van het land: ‘Ik heb het onnodig spannend gemaakt’

Ze was torenhoge favoriet, maar dan moet je het nog maar wel even doen. Patricia Smit (38) uit Lelystad mag zich na afgelopen weekeinde opnieuw de sterkste vrouw van Nederland noemen.

In Best, Brabant, vochten dertien dames om de titel Sterkste vrouw van Nederland 2022. Smit, die de titel in 2018 voor het eerst won, had er alle vertrouwen in dat zij dit jaar zou winnen. ,,Ik wil mezelf niet te veel druk op de schouders leggen, maar ik zie niet echt grote concurrenten”, zei ze eerder tegen deze krant.

Foutjes

Onder die druk bezweek ze dus niet. Na zes onderdelen bleek Smit wederom de sterkste. Al maakte ze het, naar eigen zeggen, onnodig spannend. ,,Ik had een redelijke start, werd net aan derde op de truckpull, maar kon mijn achterstand op de medley goed inlopen. Al maakte ik in het begin een foutje met de bandenlift. Ik heb dat gelukkig snel uit m’n hoofd kunnen zetten. Bij de cardeadlift (het herhaaldelijk liften van een personenauto, red.) heb ik even laten zien wat ik kan. Uiteindelijk had ik voldoende punten voor de overwinning.”

Concurrentie

Hoewel er zondag geen records zijn gebroken, zit de concurrentie Smit op de hielen. ,,Maar concurrentie is goed. Dat is voor mijzelf een motivatie om harder te trainen. Ze kloppen op de achterdeur, het is nu aan mij om die deur stevig gesloten te houden.”

Smit hoopt zich nu te kwalificeren voor Europe’s Strongest Women.

