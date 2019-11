Patricia Smit verdedigt titel ‘Sterkste vrouw van Nederland’

Ze heeft nog maar net het wereldrecord bicep-curlen binnen en zondag staat Patricia Smit alweer in Breda om haar titel ‘Sterkste vrouw van Nederland’ te verdedigen. De 35-jarige krachtpatser uit Lelystad won die wedstrijd vorig jaar en is ook nu weer de torenhoge favoriet. Ze is klaar om de wereld te veroveren. ,,Mijn rug is mijn grootste concurrent.’’

Je won vorig jaar het kampioenschap. Wat heeft dit jou gebracht?

,,Ik ben mij meer gaan verdiepen in de sport en ben terecht gekomen bij Team Compound in Zwanenburg. Dit is de trainingsstudio van voormalig sterkste man van Nederland, Dennis Gort. Hij heeft mij opgenomen in zijn team om mij goed te kunnen trainen. Op deze locatie kun je alle onderdelen specifiek oefenen. Die mogelijk had ik daarvoor niet.’’

Toen je afgelopen jaar de titel won, gaf je aan de wereld te willen veroveren. In hoeverre is dit al gelukt?

,,Ik heb mij dit jaar eerst gefocust op het verdedigen van mijn titel. Vanaf volgend jaar hoop ik richting de wereldtop te gaan. Om te beginnen wil ik meedoen aan de Arnold Pro Strongwoman in Zuid-Afrika. De kans dat ik daar win, is al redelijk hoog en daarna is het kijken hoe het blijft gaan met mijn rug. Ik heb namelijk acht maanden een rugblessure gehad.’’

Patricia Smit (midden), sterkste vrouw van Nederland 2018.

Gaat het lukken om deze reizen te financieren?

,,Ik merk nu wel dat het in de kosten gaat lopen en voorheen hebben er mensen liefdevol gedoneerd. Ik ben nu wel opzoek naar sponsoren, want alleen is het niet meer te doen.’’

Dit weekend ga je jouw titel verdedigen. Hoe ziet de voorbereiding eruit?

,,Vanwege die rugblessure ben ik helemaal terug naar het beginpunt gegaan. Dit was wel moeilijk. Je wil zoveel, maar kan zo weinig. Ik moet wel zeggen dat ik nog niet helemaal op mijn hoogste niveau zit. De enige die ik nu als concurrent zie, is mijn rug. Deze week heb ik maar twee dagen op lichte intensiteit getraind om zondag het maximale eruit te kunnen halen.’’

Tussendoor verbrak je het record bicep-curlen. Paste dit wel in je trainingsschema?

,,Nee eigenlijk niet. Kijkend naar het kampioenschap van zondag, was het wel te snel op elkaar en ook met het vliegen daarbij wat energie kostte. Je hebt de data niet voor het kiezen, maar ik ben er goed uitgekomen. Ik voel mij wel fit.’’

Hoe zit zo’n kampioenschap eruit?

,,Er zijn vijf onderdelen: We starten met de Deadlift waarin je drie pogingen hebt om een zo’n zwaar mogelijk gewicht te tillen. Het tweede onderdeel is Stone & Platform. Je moet binnen 90 seconden zoveel mogelijk stenen van 80 of 100 kilo op een platform neerleggen. Het derde onderdeel is de Farmer Hold waarbij je zo lang mogelijk twee gewichten in de lucht moet houden. Het vierde onderdeel is de Log Ladder. Je start met het liften van 50 kilo en dit loopt op tot de laatste vrouw blijft staan. Het laatste onderdeel is de Yoke & Sandbag. De yoke van 250 kilo moet over 15 meter heen en weer verplaatst worden. Je sluit af met een zandzak van 70 kilo. Dan zit de dag erop en de beste van deze onderdelen wordt kampioen.’’