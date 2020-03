Pedo-activist Nelson M. blijft langer in voorarrest

Eerste coronage­val in Flevoland, hoe gaat de provincie hiermee om?

4 maart Leden van de Provinciale Staten in Flevoland geven elkaar voor een ingelaste bijeenkomst over het coranavirus netjes een hand. Of dit eigenlijk wel zo handig was vragen ze zich daarna af. Een paar uur na de bijeenkomst wordt duidelijk dat bij een vrouw uit Zeewolde het coronavirus is geconstateerd.