Pedo-activist Nelson M. uit Lelystad 14 dagen langer in cel

Pedo-activist Nelson M. (25) uit Lelystad blijft veertien dagen langer vastzitten. Hij wordt verdacht van het bezitten van kinderporno en is daarvoor dinsdagochtend in zijn woning gearresteerd.

De rechter-commissaris besloot vrijdag dat M. langer in de gevangenis moet blijven zitten. In januari werd bij hem al een huiszoeking gedaan vanwege een onderzoek naar de voortzetting van de in 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn.

Huiszoekingen

In ditzelfde onderzoek zitten ook nog twee andere verdachten van 32 en 75 jaar vast. In Hengelo, Arnhem en Haarlem zijn in januari huiszoekingen geweest. Van M. werden gegevensdragers in beslag genomen en nadat het materiaal onderzocht is hij dinsdag aangehouden.

Een paar dagen daarvoor vertelde M. in een interview in het tv-programma Danny op straat dat hij een politieke partij te willen oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken en dat wat hem betreft een peuter best zelf kan beslissen of hij seks wil met een oudere man of niet. Volgens een woordvoerder van het OM staat zijn aanhouding los van de uitspraken in dit programma.

Demonstratie

Een petitie om M. uit zijn woning te laten zetten, werd in de dagen na de uitzending door buutbewoners honderden keren ondertekend. Nederland Pedovrij wilde zaterdag demonteren in Lelystad. Door de aanhouding gaat die demonstratie niet door.