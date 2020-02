Pedo-activist Nelson M. uit Lelystad opgepakt wegens bezit kinderporno

M. is aangehouden in zijn woning in Lelystad. De arrestatie volgt naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de voortzetting van de in 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn. Er zijn toen op verschillende plekken huiszoekingen gedaan, waarbij materiaal in beslag is genomen. Dit gebeurde in Hengelo, Arnhem en Haarlem en ook bij M. in Lelystad. Dat materiaal is nu onderzocht, waarna er genoeg redenen waren om M. aan te houden, aldus OM-woordvoerder Wim de Bruin.

Commotie na interview

De woordvoerder zegt dat de aanhouding van M. absoluut los moet worden gezien van de commotie die rond hem ontstond na een interview in het tv-programma Danny op straat, waarin M. aangaf een politieke partij te willen oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken.

Ook zei hij dat een peuter wat hem betreft best zelf kan beslissen of hij seks wil of niet. ,,Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of hij een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan’’, stelde M. ,,Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.” De uitzending zorgde voor veel ophef en woedende reacties in Lelystad. Een petitie om M. uit zijn woning te laten zetten, werd vrij snel honderden keren ondertekend.

M. zelf was zich van geen kwaad bewust, vertelde hij een dag na de uitzending tegen deze site. ,,We leven in een vrij land en ik mag gewoon mijn mening uiten”, aldus M. Hij vindt het jammer dat het programma een ‘ongenuanceerd beeld’ over pedofilie heeft geschetst. ,,Ik heb er geen spijt van dat ik ‘ja’ heb gezegd tegen het interview, maar ik baal er wel van dat bepaalde uitspraken zonder enige context worden uitvergroot.”

Rechter-commissaris