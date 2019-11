Personenauto rijdt lijnbus klem in Lelystad na ruzie over voorrangssituatie

video's Op bezoek bij de konikpaar­den in Spanje: ‘De oorlog is in Nederland, niet hier’

3 november Het meest omstreden natuurgebied van Nederland is zonder twijfel de Oostvaardersplassen, tussen Almere en Lelystad. De discussie – over het wel of niet bijvoeren van de konikpaarden – escaleerde. Maar de rust keerde terug. In Flevoland én in Spanje, waar een deel van de koniks naartoe emigreerde. De Stentor maakt de balans op van een strijd die nog niet gestreden is.