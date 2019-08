Piloten mochten historisch vliegtuig Aviodrome dat crashte in Zuid-Afrika niet besturen

Volgens het onderzoek van de luchtvaartautoriteit SAACAA hadden de piloten geen vaardigheidstest en competentiecheck gedaan. Ze hadden 17 maanden voor het ongeluk voor het laatst met het toestel gevlogen, terwijl piloten volgens de regelgeving elke 12 maanden moeten vliegen om aan de vaardigheidseisen te voldoen. Bovendien mocht de eerste piloot in Zuid-Afrika niet vliegen met een tweemotorig vliegtuig.

Verkeerde noodprocedure

Al eerder was in een onderzoek geconcludeerd dat de piloten de verkeerde noodprocedure volgden. Uit opnamen in de cockpit blijkt dat er verwarring is bij de twee Australische piloten. Daarbij is te horen hoe zij aan elkaar vragen welke motor in brand staat. Daarop volgen zij niet de juiste procedures.

Uit het rapport van luchtvaart SAACAA van Zuid-Afrika blijkt bovendien dan de motor van het crash-toestel al niet goed was voordat de piloten het luchtruim kozen. De boordwerktuigkundige - die bij het ongeluk om het leven kwam - was op de grond wel met de motor in de weer geweest, maar had het probleem niet getackeld. In het rapport staat ook dat hij in de cockpit de gashendels bediende, wat tegen de regels was.

Ongeluk 10 juli

Op het moment van het ongeluk waren 19 passagiers aan boord, waarvan drie mensen namens het Aviodrome. Het was de bedoeling dat de in 1954 gebouwde Convair 340 op 23 juli 2018 feestelijk onthaald zou worden in Lelystad. De drie Nederlandse medewerkers van Aviodrome raakten bij de crash lichtgewond. Bij de crash kwamen twee mensen om het leven: 1 inzittende en 1 persoon op de grond.

Reactie Aviodrome

In een reactie op de vraag wat de verantwoordelijkheid van Aviodrome is bij dit ongeluk en of het Flevolandse museum gezorgd heeft voor het inhuren van de piloten zegt woordvoerder Jeroen Floor: ,,Het is een vrij complex en tragisch verhaal. We hebben het onderzoeksrapport van de South African Civil Aviation Authority ook ontvangen. Het is een heel feitelijk en inhoudelijk rapport. We gaan dat bestuderen en willen eerst zekerheid hebben voordat we uitspraken doen en reageren”. Aviodrome houdt via zijn eigen site het publiek op de hoogte over de ontwikkelingen in deze zaak tot dusver.

Een inzittende van het toestel maakte deze opnamen van de brand.

Beelden van het ongeluk op de grond.