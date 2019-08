Piloten mochten historisch vliegtuig Aviodrome dat in Zuid-Afrika verongelukte niet besturen

Flevolan­ders demonstre­ren voor volwaardig ziekenhuis

27 augustus Liever had huisarts Paul Kemps uit Swifterbant gezien dat er dinsdagavond 65.000 mensen voor het provinciehuis in Lelystad hadden gestaan. Het waren amper honderd die kwamen demonstreren voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Flevoland, waarvan 185.000 mensen voor hun zorg afhankelijk zijn. Het doet volgens Kemps niets af aan het belang van 24/7 volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde. Twee zaken die er volgens ‘toekomstverkenner’ Bas Leering niet moeten komen. Dat zal volgens Kemps tot brokken leiden omdat de afstand tot de ziekenhuizen in Almere, Harderwijk of Zwolle simpelweg te groot is.