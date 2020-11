Pizzeria in Lelystad voor de tweede keer in één week overvallen: ‘Geef het geld, anders pak ik een pistool’

Een vestiging van New York Pizza in Lelystad is vanavond overvallen. De dader is met een onbekend geldbedrag uit de zaak vertrokken en is nog voortvluchtig. Het is de tweede keer deze week dat de pizzeria doelwit is van een overval.

De overval vond iets na 18.00 uur plaats. ,,De dader kwam binnen en begon meteen te schreeuwen: ‘geef het geld, geef het geld, anders pak ik een pistool uit mijn tas’. In eerste instantie dachten wij dat het een grap was", zegt de leidinggevende van de pizzeria tegen deze site.

Alarmknop

Zij drukte de alarmknop in, waarna haar collega het geëiste geld aan de overvaller gaf. ,,We konden helaas niet zien of hij echt een wapen had of niet. Hij is er daarna vandoor gegaan op de fiets.” Bij de overval is niemand gewond geraakt.

De politie is naar de dader op zoek. Het gaat om kleine blanke man van ongeveer 1.70 meter lang. Hij is ongeveer 20 jaar oud en heeft een zwarte baard. De man draagt een donkere lange gewatteerde jas met capuchon. Verder droeg de man jeans en een muts met witte opdruk. De man is weggereden op een witte fiets. De politie roept getuigen op de politie te bellen als zij de man zien lopen en hem niet zelf te benaderen. Mogelijk is hij dus gewapend.

Verkeerde dader

Het is de tweede keer deze week dat deze pizzeria in Lelystad is overvallen. Afgelopen dinsdagavond gebeurde dit ook al. Ook bij deze overval dreigde de dader een wapen te gebruiken als hij niet snel geld kreeg. Hij vertrok met een onbekend geldbedrag.

Snel na deze overval werd iemand aangehouden, maar dit bleek de verkeerde persoon te zijn. ,,Helaas bleek dat de man niets met de overval te maken heeft gehad. Heel vervelend, maar dat kan gebeuren’’, zei een politiewoordvoerder hier de dag daarna over. De werkelijke dader is nog altijd spoorloos. Dat de pizzeria nu voor de tweede keer is overvallen, noemt de leidinggevende ‘heftig'.

