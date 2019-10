Pjotr K. (32) veroordeeld tot 2 jaar cel voor steekpartij in Lelystad

Jongeman uit Lelystad steekt kort voor eigen vrijlating me­de-gevangene neer

10:50 De 23-jarige Davey B. uit Lelystad wordt eind december ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). De jongeman zou op 22 december vorig jaar kort voor zijn eigen vrijlating een medegevangene hebben neergestoken in de jeugdgevangenis in Lelystad.