Plastisch chirurgen MC Groep gaan zelfstandig verder in Lelystad

De plastische chirurgie in MC Zuiderzee in Lelystad wordt verzorgd door de BeekmanKlinieken, een voormalig onderdeel van de MC Groep. Nu het ziekenhuis failliet is, hebben twee investeerders het team (4 medici) overgenomen. ,,Het volledige team gaat mee, zodat we alle behandelingen kunnen garanderen’’, zegt algemeen directeur Werner Beekman. Streven is om snel weer te opereren in het ziekenhuis in Lelystad. ,,Maar we zijn niet gebonden aan deze locatie.’’ Beekman verwacht hierover snel in gesprek te gaan met het St Jandal in Harderwijk, de beoogde nieuwe eigenaar van het ziekenhuis. ,,Maar we zijn niet afhankelijk van het St Jansdal. We kunnen onze eigen broek ophouden’’.