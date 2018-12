Plastisch chirurgen MC Groep gaan zelfstandig verder

De plastische chirurgie in MC Zuiderzee in Lelystad werd verzorgd door de BeekmanKlinieken, een onderdeel van de MC Groep. Nu het ziekenhuis failliet is, heeft een aantal investeerders het team (drie medici plus ondersteuning) overgenomen. ,,Het volledige team gaat mee, zodat we alle behandelingen kunnen garanderen’’, zegt algemeen directeur Werner Beekman in een persbericht. Streven is om snel weer te opereren in het ziekenhuis in Lelystad. Daarvoor moet er eerst duidelijkheid zijn over een doorstart. Hoe dan ook blijven de specialisten spreekuur houden in Lelystad.