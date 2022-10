Plofkraak mislukt bij juwelier in centrum Lelystad: drie daders voortvluchtig

Experts verwachten loodzwaar vogelgriep­sei­zoen: ‘Weten niet wat er uit Rusland komt’

Pluimveehouders moeten in de herfst en winter rekening houden met een loodzwaar vogelgriepseizoen. Een zeer besmettelijke en dodelijke variant is nog in het land, terwijl experts niet weten welke nieuwe variant trekvogels meebrengen.

28 september