Politie: aangifte dierenleed Oostvaardersplassen heeft geen zin

De politie Lelystad meldt op Facebook dat ze de laatste dagen wordt overstelpt met vragen en meldingen over dierenleed. De politie zegt echter weinig te kunnen betekenen. De dieren leven in het wild. Aangifte doen bij de politie heeft dan ook geen effect, meldt de politie. 'Het aannemen van telefoontjes, beantwoorden van vragen en/of opnemen van aangiftes kost tijd'. Dat gaat volgens de politie ten koste van andere zaken.

Geseponeerd

Eerdere aangiftes van dierenmishandeling tegen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland werden dan ook geseponeerd onder verwijzing naar de uitspraak van het hof, aldus de politie. 'De dieren in het natuurgebied Oostvaardersplassen leven daar in het wild', schrijft de politie op Facebook. 'Bij vogels en vissen lijkt dat vanzelfsprekend, maar het geldt ook voor de runderen, paarden en edelherten in dat gebied. Ze zijn niet van de Nederlandse Staat en niet van Staatsbosbeheer'.