Politie Almere waarschuwt voor toename in diefstallen van dashboards van e-bikes

Razims (47) liefde wordt niet beantwoord door buurman in Lelystad: steen door de ruit

Een onbeantwoorde liefde, eenzaamheid en psychische problemen. De 47-jarige Razim M. uit Lelystad leeft al een tijdje in onmin met zijn buurman. Zo erg, dat hij vorige maand nog zijn huis dreigde te worden uitgezet. Vandaag moest hij zich opnieuw melden in de rechtbank in Lelystad. Dit keer bij de politierechter.