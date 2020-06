Politie doet zwaarbewapende inval in pand Lelystad

update Wethouder Lelystad (66) onver­wachts overleden: ‘We zijn geschokt en verslagen’

28 juni Wethouder John van den Heuvel (66) van de gemeente Lelystad is in de nacht van vrijdag op zaterdag onverwachts overleden. De hardwerkende wethouder stond bekend om zijn onuitputtelijke betrokkenheid bij de inwoners van Lelystad. ,,John was SP’er in hart en nieren en als wethouder boven alles heel begaan met het lot van de stad”, reageert SP-fractievoorzitter Alexander Sprong.