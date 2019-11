Politie haalt buurtbus Lelystad van de weg: ‘Heel vervelend’

Bedrijven in Flevoland krijgen het nog moeilijker om mensen te vinden

31 oktober De arbeidsmarkt in Flevoland zal het komend jaar nog krapper worden dan ze al is. Er komen volgend jaar naar verwachting 5.900 extra banen bij. Voor werkgevers wordt het daardoor nog moeilijker personeel te vinden dan nu al het geval is, verwacht uitkeringsinstantie UWV in zijn nieuwe regionale arbeidsmarktcijfers.